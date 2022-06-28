Kazada ambulansta bulunan sağlık memurları Muhammet Emin Ç. ve Oğuzhan K. ile otomobil sürücüsü ve araçta bulunan Miyase Ö. yaralandı.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Samsun'da ambulans ile otomobil çarpıştı, 4 kişi yaralandı - Son Dakika

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