Samsun'da ambulans ile otomobil çarpıştı, 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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Samsun'da ambulans ile otomobil çarpıştı, 4 kişi yaralandı

28.06.2022 20:26
Samsun'da ambulans ile otomobil çarpıştı, 4 kişi yaralandı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Hüseyin Ö. idaresindeki 55 ACB 11 plakalı ambulans, Gülizar Y'yi Çarşamba Devlet Hastanesi'ne götürdüğü sırada Dörtyol mevkisinde Yüksel Ö'nün kullandığı 55 RL 895 plakalı otomobille çarpıştı.

Otomobil, çarpışmanın etkisiyle savrularak yol kenarında bulunan trafik sinyalizasyon direğine çarptı.

Kazada ambulansta bulunan sağlık memurları Muhammet Emin Ç. ve Oğuzhan K. ile otomobil sürücüsü ve araçta bulunan Miyase Ö. yaralandı.

Yaralılar ile ambulansla nakledilen Gülizar Y, 112 Acil Sağlık ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Samsun'da ambulans ile otomobil çarpıştı, 4 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Samsun'da ambulans ile otomobil çarpıştı, 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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