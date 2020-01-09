Samsun'da ambulans ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Samsun'da ambulans ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika

Samsun'da ambulans ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

6 saat önce

Samsun'da ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3'ü sağlık çalışanı 4 kişi yaralandı.

Samsun'da ambulans ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı, System.String[]

Samsun'da ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3'ü sağlık çalışanı 4 kişi yaralandı.


Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Toybelen mevkisi Samsun- Ankara kara yolu üzerinde saat 10.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şaban Yumuşak (45) idaresindeki 55 BA 563 plakalı otomobil ile Osman Yılmaz'ın (48) kullandığı 05 RE 201 plakalı Amasya Sağlık İl Müdürlüğüne bağlı hasta sevki yapan ambulans çarpıştı. Kazada ambulans sürücüsü Osman Yılmaz ile ambulansta bulunan sağlık görevlileri Dilek Akyüz (34) ve Enes Demirci (26) ile otomobil sürücüsü Şaban Yumuşak yaralandı. Yaralılar, 112 acil servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 12:09 Kaynak: İHA
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