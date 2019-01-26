Son Dakika Haberleri: Samsun'da Ambulans ile Otomobil Çarpıştı: 6 Yaralı

Samsun'da Ambulans ile Otomobil Çarpıştı: 6 Yaralı

1 saat önce

Samsun'da ambulans ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı Kazada yan yatan ambulanstaki sağlık görevlilerini vatandaşlar kurtardıSAMSUN - Samsun'da vakaya giden ambulans ile otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Samsun'da ambulans ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı
Kazada yan yatan ambulanstaki sağlık görevlilerini vatandaşlar kurtardı

SAMSUN - Samsun'da vakaya giden ambulans ile otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 6 kişi yaralandı. Kazada yan yatan ambulansın içerisindeki sağlık çalışanlarını ise çevredeki vatandaşlar kurtardı.
Kaza, saat 08.00 sıralarında Atakum ilçesinde Alparslan Bulvarı ile İsmet İnönü Bulvarı'nın kesiştiği Türk-iş mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ertuğrul C. idaresindeki 55 ACB 13 plakalı 112'ye ait ambulans ile Hüseyin B.'nin kullandığı 55 BH 138 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle ambulans yan yattı. Kazada ambulans ve otomobil şoförünün yanı sıra ambulans içerisinde bulunan ATT'ler Begüm Ş. ve Aydan D. ile otomobilde yer alan Ayşe G. ve Hülya G. yaralandı. Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.
Ambulansın içerisindeki sağlık görevlilerini vatandaşlar kurtardı
Ambulansın yan yatması nedeniyle araç içerisinde sıkışan sağlık görevlilerini ise vatandaşlar kurtardı. Olay yerine gelen sağlık görevlileri de yaralı meslektaşlarına ilk müdahaleyi yaptıktan sonra özel bir hastaneye sevk etti.
Yan yatan ambulans vatandaşlar ve polislerin yardımıyla çekiciye yüklendi
Kaza yerine gelen çekici ekipleri de yan yatan ambulansı çekiciye yüklerken uzun süre uğraştı. Ekipler çevredeki vatandaşlar ve polislerin yardımıyla ambulansı çekiciye yükledi.
Kaza nedeniyle trafikte uzun süre aksama meydana gelirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 11:23 Kaynak: İHA

Samsun, 3. Sayfa
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