Son Dakika Haberleri: Samsun'da Ambulans ile Otomobil Çarpıştı: 6 Yaralı

Samsun'da Ambulans ile Otomobil Çarpıştı: 6 Yaralı

1 saat önce

Samsun'un Atakum ilçesinde, ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Samsun'da Ambulans ile Otomobil Çarpıştı: 6 Yaralı, System.String[]
Samsun'un Atakum ilçesinde, ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Ertuğrul C. idaresindeki 55 ACB 13 plakalı ambulans, Türk-İş kavşağında, Hüseyin B'nin kullandığı 55 BH 138 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle devrilen ambulansta bulunan sürücü ile sağlık görevlileri Begüm Ş. ve Aydan D'nin yanı sıra otomobil sürücüsü ile beraberindeki Ayşe G. ve Hülya G. yaralandı.

Ambulansta sıkışan sağlık görevlileri, polis ve vatandaşlar tarafından çıkarıldı.

Yaralılar, kentteki hastanelere kaldırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 12:53 Kaynak: AA

Atakum, Samsun, Güncel
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