Samsun'da 3 aracın karıştığı kazada 9 kişi yaralandı - Son Dakika
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Samsun'da 3 aracın karıştığı kazada 9 kişi yaralandı

27.07.2022 20:26
Samsun'da 3 aracın karıştığı kazada 9 kişi yaralandı

Samsun'da ambulans, öğrenci servisi ve otomobilin karıştığı kazada, 2'si özel harekat polisi, 1'i öğrenci 9 kişi yaralandı.

Samsun'da ambulans, öğrenci servisi ve otomobilin karıştığı kazada, 2'si özel harekat polisi, 1'i öğrenci 9 kişi yaralandı.

İlkadım ilçesi çevre yolu Canik istikametine seyreden Adem T. idaresindeki 55 VH 712 plakalı ambulans ve Hayri İ. yönetimindeki 55 LY 138 plakalı okul servisi ile sürücüsü öğrenilemeyen 2 özel harekat polisinin bulunduğu 35 SD 9128 plakalı otomobil çarpıştı.

Zincirleme kazanın etkisi ile şarampole devrilen otomobilde bulunan 2 polis memuru, okul servisindeki 1 öğrenci, 1 veli ve 5 okul personeli yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralıları kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Kaynak: AA

İlkadım, Samsun, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Samsun'da 3 aracın karıştığı kazada 9 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Samsun'da 3 aracın karıştığı kazada 9 kişi yaralandı - Son Dakika
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