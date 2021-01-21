Samsun'da amcası tarafından tüfekle vurulan kişi ağır yaralandı - Son Dakika

Samsun'un Çarşamba ilçesinde tartıştığı amcası tarafından tüfekle vurulan kişi ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde Hasan K. (27) ile amcası K.K. arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine K.K, tüfekle Hasan K'ye ateş etti.
Vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden saçmalarla ağır yaralanan Hasan K, Çarşamba Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Olay yerinden kendisine ait minibüsle kaçmaya çalışan K.K. yakalandı.
Kaynak: AA
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