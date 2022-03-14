Samsun'da amfiteatr TEKNOFEST için hazırlanıyor - Son Dakika
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Samsun'da amfiteatr TEKNOFEST için hazırlanıyor

14.03.2022 15:11
Samsun'da amfiteatr TEKNOFEST için hazırlanıyor

Doğu Park Amfiteatr, bu yıl Samsun merkezli gerçekleştirilecek Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) için hazırlanıyor.

Doğu Park Amfiteatr, bu yıl Samsun merkezli gerçekleştirilecek Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) için hazırlanıyor.

Samsun Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Makine İkmal Daire Başkanlığı etkinliklerin bir kısmının düzenleneceği Doğu Park Amfiteatr'ı hazırlamaya başladı.

Amfiteatrdaki ahşap oturaklar yerlerinden sökülerek ahşap atölyesine götürüldü. Oturaklar, temizlenerek boyanıp verniklenecek, kullanılamayacak olanlar ise yenilenecek.

Makine İkmal ve Onarım Daire Başkanı Savaş Kaygusuz, çalışmayı kısa sürede tamamlayarak, oturakları yerlerine yerleştireceklerini belirtti.

Büyükşehir Belediyesin TEKNOFEST çalışmalarını titizlikle yürüttüğüne işaret eden Kaygusuz, "Doğu Park Amfiteatr, TEKNOFEST etkinlikleri kapsamında kullanılacak bir alan. Kısa sürede çalışmalarımızı tamamlayıp amfitiatrı TEKNOFEST'e hazır hale getireceğiz." ifadelerini kullandı.

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Havacılık, Samsun, Uzay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Samsun'da amfiteatr TEKNOFEST için hazırlanıyor - Son Dakika
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