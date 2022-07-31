Anahtarı evde unutan emekli öğretmen eve girmek isterken havalandırma boşluğuna düştü - Son Dakika
Üye Girişi

Anahtarı evde unutan emekli öğretmen eve girmek isterken havalandırma boşluğuna düştü

31.07.2022 13:47
Anahtarı evde unutan emekli öğretmen eve girmek isterken havalandırma boşluğuna düştü

Samsun'da anahtarını evde unutan emekli öğretmen, 3. kattan ikinci kattaki evine girmeye çalışırken apartmanın havalandırma boşluğuna düşerek ölümden döndü.

Samsun'da anahtarını evde unutan emekli öğretmen, 3. kattan ikinci kattaki evine girmeye çalışırken apartmanın havalandırma boşluğuna düşerek ölümden döndü.

Olay, İlkadım ilçesi Pazar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yalnız yaşayan 77 yaşındaki emekli öğretmen Hasan K., anahtarını evde unutunca ikinci kattaki evine girmek için 3. kattaki havalandırma penceresinden havalandırma boşluğuna geçip yangın merdiveninden aşağı inmek istedi. Bu sırada eli kurtulan Hasan K., 3. kattan birinci kata kadar düştü. Yaralanan yaşlı adam 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SAMSUN

YORUMLAR
500
Kendisinden haber alınamayan adam evde ölü bulundu Kendisinden haber alınamayan adam evde ölü bulundu Samsun'da park halindeki araç yandı Samsun'da park halindeki araç yandı
Kaynak: İHA

İlkadım, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Anahtarı evde unutan emekli öğretmen eve girmek isterken havalandırma boşluğuna düştü - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
13:15 AK Parti'den istifa eden Ethem Sancak, Vatan Partisi'ne katılıyor! Rozetini Doğu Perinçek takacak...
23:00 Sürücüsünün alkollü olduğu kamyonet ile yolcu minibüsü çarpıştı: 12 yaralı
22:56 DEVA Partisi lideri Babacan'dan Erdoğan'ın "O makamlara layık oldukları için gelmediler" sözlerine cevap: Neden istifa ettiğimde kal diye ısrar ettin
22:42 Trabzonspor, Sivasspor'u 4-0 mağlup ederek Süper Kupa'nın sahibi oldu
22:17 Fenerbahçe'de ilk 11'de düşünülmeyen Serdar Dursun, kendisine kulüp aramaya başladı!
22:00 Ankara'da üç farklı alevi kurumuna saldırı gerçekleşti! Kaçan şüpheli yolda yakalandı
21:54 AK Partili Hamza Dağ EYT için tarih verdi: 2022 sonu veya 2023 başına kadar sorun çözülecek
21:53 ABD Başkanı Joe Biden'ın koronavirüs testi ikinci kez pozitif çıktı! Tekrar karantinaya girecek
21:39 Beşiktaş, Vodafone Park'ta oynanan hazırlık karşılaşmasında Sampdoria ile berabere kaldı!
21:33 Erdoğan'ın açıkladığı fındık alım fiyatına Meral Akşener'den tepki geldi: Sanırsınız müjde
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.07.2022 13:48:23. #1.11#
SON DAKİKA: Anahtarı evde unutan emekli öğretmen eve girmek isterken havalandırma boşluğuna düştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement