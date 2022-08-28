Samsun'da sağanak yaşamı olumsuz etkiledi - Son Dakika
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Samsun'da sağanak yaşamı olumsuz etkiledi

28.08.2022 22:06
Samsun'da sağanak yaşamı olumsuz etkiledi

SAMSUN'da aniden bastıran sağanak yağış nedeniyle yollar göle döndü, sürücüler zor anlar yaşadı.

SAMSUN'da aniden bastıran sağanak yağış nedeniyle yollar göle döndü, sürücüler zor anlar yaşadı. Ulaşımda yaşanan aksamalar nedeniyle vatandaşlar uzun süre duraklarda araç bekledi.

Samsun merkezi ve ilçelerinde 2 saat aralıksız yağan sağanak yaşamı olumsuz etkiledi. Kısa sürede suyla dolan yollar, araç sürücülerine zor anlar yaşattı. Yoğun trafik sebebiyle aksayan ulaşım hizmetleri sonucu vatandaşlar duraklarda uzun süre araç bekledi.

SEL VE SU BASKINLARINA KARŞI UYARI

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü, vatandaşları sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olması konusunda uyardı. Yapılan yazılı açıklamada, "Bölgemiz genelinde yerel olarak devam etmekte olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların bu akşam ilk saatlerde Samsun ve Amasya çevreleri ile Tokat'ın batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" ifadelerine yer verildi.


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Kaynak: DHA

Tragger, Samsun, su, Güncel, Son Dakika

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