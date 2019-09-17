Samsun'da Anıt Park "Dumansız Hava Sahası" ilan edildi

Samsun Valisi Osman Kaymak, Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu kararı ile kentin sembolü Atatürk Anıtı'nın da içinde yer aldığı Anıt Park'ın dumansız hava sahası ilan edildiği bildirdi.

Kaymak, yaptığı yazılı açıklamada, çok güzel bir projenin öncülüğünde toplandıklarını belirtti.

Anıt Park'ı dumansız hava sahası ilan ettiklerini aktaran Kaymak, "Bu karar nereden çıktı ona bakalım. Türkiye'de uyuşturucu maalesef gençliğimizin başının belası, illeti. Uyuşturucu ile mücadele çalışmalarımız devam ediyor. Bizim valilik emrinde olan uyuşturucu ile mücadele komisyonumuz var. Bütün kamu kurumları üye olarak ayda bir toplanıp ilimizdeki uyuşturucu ile mücadele konularını değerlendiriyoruz. Komisyonun bir önerisi olarak insanların sigara içmesini önlemeyi, özendirmeyi azaltmayı ve güzel örnekleri ortaya koymayı hedefledik. Bu anlamda sigara içilmeyen dumansız park gündeme geldi." ifadesini kullandı.

Cumhuriyetimizin kuruluşuna giden yolda ilk adımın atıldığı, ilk meşalenin yakıldığı, Ata'nın heykelinin olduğu Anıt Park'ın dumansız atık hava sahası olduğunu belirten Kaymak, şöyle devam etti:

"Bu konuda da bütün Samsunlu vatandaşlarımızdan anlayış bekliyoruz. Uyuşturucu sigara alışkanlığından geçiyor. Sigara içmekle gençler uyuşturucuya başlıyorlar. Çocuk parkta bir sigara içeni gördüğü zaman ona özeniyor. Bu özendirmeyi kaldırma anlamında bu projeyi anlamlı buluyorum. Bu anlamda çocuklarımızın geleceği için Samsunlu vatandaşlarımızın bu projeyi destekleyeceklerine inanıyorum. Her şeyi çocuklarımız için yapıyoruz. Onları bu kötü alışkanlıklardan uzak tutmak istiyoruz."

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir de Cumhuriyetin kuruluşunun ilk adımının atıldığı, ilk meşalenin yandığı şehrin anıtlaştırıldığı bir parkın dumansız hava sahası olması için Valilik ve İl Sağlık Müdürlüğü iş birliğiyle projeyi hayata geçirdiklerini kaydetti.