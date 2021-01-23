Samsun'da annesi CİMER'e yazan engelli çocuğu çok sevdiği polisler ziyaret etti - Son Dakika

Samsun'da polis ekipleri, annesi Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) ile iletişime geçen 15 yaşındaki engelli çocuğu evinde ziyaret etti.

İlkadım ilçesi Hastane Mahallesi'nde oturan Şengül Cinsoy, CİMER'e, 15 yaşındaki engelli oğlu Eren'in polisleri çok sevdiğini belirten bir yazı yazdı.

Bu duruma kayıtsız kalmayan Samsun Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi ekipleri, harekete geçti.

Eve giden polis ekipleri, Eren'le sohbet ederek vakit geçirdi ve ona çeşitli hediyeler verdi.