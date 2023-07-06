Samsun'da annesini öldüren genç kızın duruşması - Son Dakika
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Samsun'da annesini öldüren genç kızın duruşması

06.07.2023 18:15

Samsun'da annesini öldüren ve erkek arkadaşını ağır yaralayan genç kız ile babası hakim karşısına çıktı. Duruşmada, kızın ablası, babasından ve kardeşinden şikayetçi olmadığını ve cezalandırılmalarını istemediğini söyledi. Genç kız ise pişman olduğunu belirtti.

Samsun'da, annesi Zerrin Büyük'ü (49) tabancayla başından vurarak öldüren, erkek arkadaşı Bilgin İ.'yi (56) de ağır yaralayan A.A.Ö. (17) ile babası Ali Ö. (47), hakim karşısına çıktı. Zerrin Büyük ve Ali Ö.'nün kızı Esin Ö. (24) duruşmada, "Babamdan ve kardeşimden şikayetçi değilim. İkisinin de cezalandırılmasını istemiyorum" dedi.

ÇOCUKLARINI GÖRMEK İÇİN OKULA GİTTİ

Olay, 5 Ocak'ta Canik ilçesi Tevfik İleri Ortaokulu'nda meydana geldi. Bir süre önce eşinden boşanan 3 çocuk annesi Zerrin Büyük, velayeti babalarında olan 2 çocuğunu görmek için okula gitti. Okul yönetimi de babaları Ali Ö.'yü telefonla arayıp, annelerinin çocukları görmek için okula geldiğini bildirdi.

Annesini öldüren genç duruşmada gözyaşlarına boğuldu, kardeşi ise şikayetçi olmadı

BÜYÜK OĞLU TARAFINDAN BAŞINDAN VURULDU

Durumdan haberdar olan büyük oğlu A.A.Ö., okula gidip annesi Zerrin Büyük'ü başından, yanında bulunan erkek arkadaşı Bilgin İ.'yi ise baş ve göğsünden tabancayla vurup ağır yaraladı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Zerrin Büyük, kurtarılamadı. Olay sonrası A.A.Ö ve babası Ali Ö., evlerinde yakalanıp gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri sonrası mahkemeye çıkarılan şüphelilerden A.A.Ö. tutuklandı, Ali Ö.'ye ev hapsi verildi.

Annesini öldüren genç duruşmada gözyaşlarına boğuldu, kardeşi ise şikayetçi olmadı

"BABAMIN AZMETTİRDİĞİNİ GÖRMEDİM"

Bugün görülen duruşmaya katılan Zerrin Büyük ve Ali Ö.'nün kızı Esin Ö., verdiği ifadede, "Ben babamdan ve kardeşimden şikayetçi değilim. Cezalandırılmalarını istemiyorum. Söz konusu olan silah babamda kalıyordu. Baba yadigarıymış. Olaydan 2 ay önce amcam Kars'a gitti, geri dönüşte almak üzere silahı babama teslim etti. Silah kilerde saklıydı. Babamın kardeşime bu suçları işlemek adına azmettirdiğini görmedim" diye konuştu.

Annesini öldüren genç duruşmada gözyaşlarına boğuldu, kardeşi ise şikayetçi olmadı

AĞLAYARAK SAVUNMA YAPTI: PİŞMANIM

Duruşmaya SEGBİS ile bağlanan A.A.Ö., yaptığı savunmada ağlayarak, "Olay durduk yere olmadı. Annem beni sürekli farklı numaralardan arıyordu. Ben de her yerden kendisini engelledim. Onunla görüşmek istemiyordum. Babamın olayla bir alakası yok. Yaptığım çok kötü bir şey, pişmanım" dedi.

Mahkeme heyeti, mütalaayı, müştekiyi ve sanıkları dinleyip, Ali Ö.'nün adli kontrol hükümlerinin ve A.A.Ö.'nün tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Kaynak: DHA
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Son Dakika 3. Sayfa Samsun'da annesini öldüren genç kızın duruşması - Son Dakika


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