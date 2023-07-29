Samsun'da annesini öldüren genç tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Samsun'da annesini öldüren genç tutuklandı

29.07.2023 18:20

Samsun'un Ayvacık ilçesinde 2 gün önce annesini tabancayla vurarak öldüren V.S.K. tutuklandı. Babası ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. V.S.K.'nin ifadesinde annesini otomobilin anahtarını vermediği için çıkan tartışmada öldürdüğünü öne sürdüğü belirtildi. Olay sonrası kaçan V.S.K. aynı günün akşamında babasıyla birlikte jandarmaya teslim oldu. Melek Baştürk, otopsi işlemlerinin ardından aile kabristanlığında toprağa verildi.

Samsun'da annesini tabancayla vurarak öldüren 16 yaşındaki çocuk tutuklandı. Çocuğun ifadesinde annesinden otomobilin anahtarını istediği, vermeyince de öldürdüğünü söylediği belirtildi.

ANNESİNİ TABANCAYLA VURARAK ÖLDÜRDÜ

Olay, önceki gün 14.30 sıralarında Ayvacık ilçesi Söğütpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Daha önce eşinden boşanan Melek Baştürk ile birlikte yaşadığı oğlu V.S.K. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine V.S.K., annesini tabancayla vurdu. Melek Baştürk, olay yerinde hayatını kaybetti. Baştürk'ün cansız bedeni otopsisi yapılmak üzere Çarşamba Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Olay sonrası kaçan V.S.K. aynı günün akşamında babasıyla birlikte gittiği jandarmaya teslim oldu. Babası K.K. ile birlikte gözaltına alınan V.S.K., dün buradaki işlemlerinin ardından Çarşamba Adliyesi'ne sevk edildi. V.S.K., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, babası K.K., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

OTOMOBİLİN ANAHTARINI VERMEYİNCE ÖLDÜRMÜŞ

V.S.K.'nin ifadesinde, annesinden kullanmak için otomobilin anahtarını isteğini, vermeyince de çıkan tartışmada öldürdüğünü öne sürdüğü bildirildi. Melek Baştürk, Çarşamba Devlet Hastanesi'ndeki otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alınarak aile kabristanlığında toprağa verildi.

Kaynak: DHA
YORUMLAR (2)
  • Osman Yanbakar: Vermiş gazı oğlana Cevap Yaz 33 8 Yayından Kaldır
  • Gültekin Konukcu: babaya bunda var birşey Cevap Yaz 42 4 Yayından Kaldır
500

Devlet Hastanesi, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Samsun'da annesini öldüren genç tutuklandı - Son Dakika


Son Dakika
19:26 Japon Adam, Ultra-Gerçekçi Köpek Kostümüyle Arkadaşlarından Saklanıyor
19:22 Köpek olmak için 403 bin TL harcayan adamın ilk kez sokağa gezdirilmeye çıkarıldığı anlar
18:14 Ukrayna'nın Rusya'da Kuzey Kore'ye ait roketleri kullandığı iddiası
18:12 Putin sırtından vuruldu! Ukrayna'da Rus askerlerini öldüren roketler Kuzey Kore'ye ait çıktı
17:52 Beşiktaş'ta Taksici Müşterisine Saldırdı
17:49 İstanbul'da taksimetreyi açmadan fazla ücret isteyen taksici, görüntülendiğini anlayınca müşteriyi darp etti
17:42 Tayland'da havai fişek deposunda patlama: 9 ölü, 115 yaralı
17:39 Tayland'da havai fişek deposunda patlama: 9 ölü, 115 yaralı
16:55 Ali Koç, Jorge Jesus'u eleştirdi: Hayatında 3'lü oynamayan hoca 3'lü oynamaya başladı
16:49 Aziz Yıldırım'a demediğini bırakmayan Ali Koç, Jesus'u da boş geçmedi: Hayatında 3'lü oynamayan hoca 3'lü oynamaya başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.07.2023 19:44:14. #1.13#
SON DAKİKA: Samsun'da annesini öldüren genç tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement