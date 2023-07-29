Samsun'da annesini öldüren genç tutuklandı

Samsun'da annesini tabancayla vurarak öldüren 16 yaşındaki çocuk tutuklandı. Çocuğun ifadesinde annesinden otomobilin anahtarını istediği, vermeyince de öldürdüğünü söylediği belirtildi.

ANNESİNİ TABANCAYLA VURARAK ÖLDÜRDÜ

Olay, önceki gün 14.30 sıralarında Ayvacık ilçesi Söğütpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Daha önce eşinden boşanan Melek Baştürk ile birlikte yaşadığı oğlu V.S.K. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine V.S.K., annesini tabancayla vurdu. Melek Baştürk, olay yerinde hayatını kaybetti. Baştürk'ün cansız bedeni otopsisi yapılmak üzere Çarşamba Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Olay sonrası kaçan V.S.K. aynı günün akşamında babasıyla birlikte gittiği jandarmaya teslim oldu. Babası K.K. ile birlikte gözaltına alınan V.S.K., dün buradaki işlemlerinin ardından Çarşamba Adliyesi'ne sevk edildi. V.S.K., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, babası K.K., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

OTOMOBİLİN ANAHTARINI VERMEYİNCE ÖLDÜRMÜŞ

V.S.K.'nin ifadesinde, annesinden kullanmak için otomobilin anahtarını isteğini, vermeyince de çıkan tartışmada öldürdüğünü öne sürdüğü bildirildi. Melek Baştürk, Çarşamba Devlet Hastanesi'ndeki otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alınarak aile kabristanlığında toprağa verildi.