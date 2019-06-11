Samsun'da apartman boşluğuna düşen genç kız hayatını kaybetti
8 saat önce
Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde, anahtarını unuttuğu için 4. kattaki evine apartman boşluğundan geçmeye çalışan genç kız, düşerek yaşamını yitirdi.
Samsun
Haber Yayın Tarihi : 11.06.2019 04:58 Kaynak: AA
'un 19 Mayıs
ilçesinde, anahtarını unuttuğu için 4. kattaki evine apartman boşluğundan geçmeye çalışan genç kız, düşerek yaşamını yitirdi.
Pazar Mahallesi'nde, İrem Karlı (21), evinin anahtarını unuttuğu için apartmanın havalandırma boşluğuna bakan açık pencereden eve geçmek istedi.
Dengesini kaybederek apartman boşluğuna düşen genç kız hayatını kaybetti. Genç
kızın cesedi, sağlık ekipleri tarafından 19 Mayıs Devlet Hastanesi
morguna kaldırıldı.
Sosyal medya fenomeninin son pozu ölümüne neden oldu
Anahtarını almayı unutan genç kadının feci sonu! 4. kattan havalandırma boşluğuna düştü
Genç kadın sevgilisine atacağı kalçasının fotoğrafını halıcıya gönderince ortalık karıştı!
Küçükkaya, İmamoğlu'nun "Yıldırım soruların görüşülmesini talep etti" iddiasına cevap verdi