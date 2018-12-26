Son Dakika Haberleri: Samsun'da Apartman Boşluğuna Düşen Kişi Öldü

Samsun'da Apartman Boşluğuna Düşen Kişi Öldü

31 dakika önce

Samsun'un Bafra ilçesinde apartman boşluğuna düşen kişi, hayatını kaybetti.

Samsun'da Apartman Boşluğuna Düşen Kişi Öldü, System.String[]
Samsun'un Bafra ilçesinde apartman boşluğuna düşen kişi, hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Fatih Mahallesi'nde tamir etmek amacıyla dört katlı binanın çatısına çıkan Rahmi Yücel (85), dengesini kaybederek çatıdan apartman boşluğuna düştü.

Yakınlarının haber vermesi üzerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırılan Yücel, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 03:42 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ücretli Olacağı Söylenen Cepten İnternet Paylaşımında Tartışmalara Son Nokta Konuldu Son Dakika! Adalet Bakanı Gül'den İsrail Adalet Bakanı'na Yanıt: Terör Adına Ağıt Yakılmasına Şaşırmıyoruz

Erzincan-Sivas Kara Yolu Şiddetli Kar Yağışı Nedeniyle Ulaşıma Kapandı Gümüşhane'de Eğitime Kar Engeli! Okullar 1 Gün Tatil Edildi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2018 16:13:25. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Samsun'da Apartman Boşluğuna Düşen Kişi Öldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]