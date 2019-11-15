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Samsun'da apartmanın altından yol geçiyor

6 saat önce

Samsun'da apartmanın altından yol geçiyorSAMSUN - Samsun'da bir apartmanın altından yol geçiyor.

Samsun'da apartmanın altından yol geçiyor

SAMSUN - Samsun'da bir apartmanın altından yol geçiyor. Bazı kişiler bu olay karşısında şaşkınlıklarını gizlemezken bazı vatandaşlar ise yolun ulaşımlarını çok kolaylaştırdığını belirttiler.

Samsun Terme ilçesi Fenk Mahallesi üzerinde bulunan 5 katlı binanın altından sokak geçiyor. Karamollaoğu Sokak'ın hemen üstünde oturma odası bulunuyor. Yetkin Karamollaoğulları tarafından 60 sene önce yapılan binanın altındaki yol daha önce sadece ailenin kullanımına aitti. Terme esnafından alınan bilgiye göre yaklaşık 30 sene önce yayaların kullanıma açılan yoldan hem yaya hem araç ulaşımı sağlanıyor. Yolun geçtiği sokak ise bina sahibinin soy isimini aldı. İnsanların ve araçların sıklıkla kullandığı yol, belediye tarafından ruhsatlı olarak yapıldı. Yoldan geçenler şaşkınlıklarını gizleyemezken çoğu kişi tarafından memnuniyet ile karşılanıyor.

"Ulaşacağımız yere daha kısa mesafede gidiyoruz"

Fenk Mahallesi esnafı Muhsin Çetinkaya, binanın yaklaşık 30 yıl önce yayaların kullanıma açıldığını ifade ederek, "Zamanla o günkü büyüklerimiz kolaylık olsun diye böyle bir proje uygulamışlar. Bizlere, araçlara çok iyi oldu. Kullanıyoruz, ulaşacağımız yere daha kısa mesafede gidiyoruz" dedi.

Samsun'da apartmanın altından yol geçiyor

Samsun, Terme, Genel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 11:25 Kaynak: İHA
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