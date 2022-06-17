Sağlık ekibi, yaptığı incelemede, özel bir lisede 3. sınıf öğrencisi olan Kartal Emir Uludağ 'ın (17), yaşamını yitirdiğini belirledi.

Bahçelievler Mahallesi Fevzi Çakmak Sokağı'ndaki bir apartmanda temizlik yapan görevli, bir kişinin binanın arka tarafında yerde hareketsiz yattığını gördü. Görevlinin haber vermesi üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Apartmanın dördüncü katından düşen lise öğrencisi öldü - Son Dakika

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