Samsun'da araç giriş çıkışı durduruldu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Samsun'da araç giriş çıkışı durduruldu - Son Dakika

Samsun'da araç giriş çıkışı durduruldu

6 saat önce

Korona virüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında İçişleri Bakanlığı'nın genelgesiyle beraber Samsun'da araç giriş ve çıkışları kısıtlandırıldı.

Samsun'da araç giriş çıkışı durduruldu, System.String[]

Korona virüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında İçişleri Bakanlığı'nın genelgesiyle beraber Samsun'da araç giriş ve çıkışları kısıtlandırıldı.


İçişleri Bakanlığı, korona virüs tedbirleri kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak'a araç giriş çıkışını kısıtlayan bir genelge yayımladı. Samsun'un Ankara istikamet sınırı Havza'da, Ordu istikamet sınırı Terme'de ve Sinop istikamet sınırı Yakakent'te kolluk kuvvetlerince araçlar tek tek durdurularak genelge hakkında bilgi verildi.


Bu gece 00.00 itibarıyla başlayan ve Samsun'un da içinde bulunduğu 30 büyükşehre giriş çıkışların sınırlandırıldığı korona virüs tedbirinin 15 gün süreceği açıklandı.


Kontroller, polis ve jandarma ekipleri tarafından belirlenen şehirlerin giriş çıkış noktalarında gerçekleştiriliyor. Genelgeye göre, yük ve izinli yolcu taşımacılığı yapanlar ile uluslararası yük taşımacılığı yapan araçların bu şehirlerden transit geçişleri devam edecek. - SAMSUN

İçişleri Bakanlığı, Zonguldak, Yakakent, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.04.2020 06:01 Kaynak: İHA

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