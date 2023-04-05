Samsun'da otomobil gölete daldı! Emekli din görevlisi ve eşinin cesedi göletin dibinde bulundu - Son Dakika
Üye Girişi

Samsun'da otomobil gölete daldı! Emekli din görevlisi ve eşinin cesedi göletin dibinde bulundu

05.04.2023 10:02

Samsun'da otomobilin gölete uçtuğu kazada emekli din görevlisi ve eşi yaşamını yitirdi. Talihsiz çiftin cansız bedenleri dalgıçların yardımıyla göletin dibinden çıkarıldı.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Karakavuk Mahallesi Karakavuk Göleti'nde dün akşam meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Amasya'dan Samsun'da bulunan çocuklarını ziyarete gelen emekli imam Yusuf Bulut (59) ve eşi Şahsenem Bulut'tan (54) haber alamayan çocukları polise kayıp başvurusunda bulundu. Polis yaptığı araştırmada hafif ticari aracın Karakavuk Göleti'ne uçtuğunu tespit etti.

DALGIÇLAR ARACI GÖLETİN DİBİNDE BULDU

Olay yerine Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Jandarma Sualtı Arama Kurtarma (JAK) timi ve Samsun Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Sualtı Grup Amirliğindeki dalgıç polisler sevk edildi. Dalgıç jandarma ve polis ekipleri gölette suyun içinde aracı buldu.

Samsun'da araç gölete uçtu: 2 ölü

CANSIZ BEDENLERİ GÖLETTEN ÇIKARILDI

Önce Yusuf Bulut'un cansız bedeni aracın içinden çıkartıldı. Arama çalışması gece olduğu için sonlandırıldı ve sabah günün ilk ışıklarıyla yeniden başladı. Kayıp Şahsenem Bulut'un cansız bedenine de saat 09.00 sıralarında ulaşıldı. Araç ise vinç yardımıyla sudan çıkartıldı.

Samsun'da araç gölete uçtu: 2 ölü
Samsun'da araç gölete uçtu: 2 ölü
Samsun'da araç gölete uçtu: 2 ölü
Kaynak: İHA
YORUMLAR
500
Samsun'da araç gölete uçtu! Emekli imam ve eşinin cansız bedeni göletin dibinde bulundu Samsun'da araç gölete uçtu! Emekli imam ve eşinin cansız bedeni göletin dibinde bulundu Samsun'da gölete düşen hafif ticari araçtaki çift öldü Samsun'da gölete düşen hafif ticari araçtaki çift öldü

Tragger, Atakum, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Samsun'da otomobil gölete daldı! Emekli din görevlisi ve eşinin cesedi göletin dibinde bulundu - Son Dakika


Son Dakika
10:03 Türkiye İşçi Partisi milletvekili adayı Mehmet Aslantuğ, siyasete girme süreci hakkında konuştu
09:54 Eski HDP Milletvekili İdris Baluken hakkında tahliye kararı
09:56 İsrail polisinden Mescid-i Aksa'ya çirkin saldırı! Türkiye'den çok sert tepki: Derhal durdurulmalı
09:50 Son Dakika! İsrail güçleri Mescid-i Aksa'ya saldırdı, dünya ayakta! Türkiye'den de tepki geldi: Derhal durdurulmalı
09:44 Gözlerin çevrildiği görüşmenin ardından dikkat çeken iddia! Jorge Jesus, ayrılık kararını Ali Koç'a söyledi
09:45 Galatasaraylılar, Başakşehir maçında büyük bir sürprizle karşılaşacak! Yeni besteyi ilk defa dinleyecekler
09:39 Başakşehir maçına gidecek Galatasaray taraftarını büyük sürpriz bekliyor! Yeni şarkıyı ilk kez duyacaklar
09:35 Gelsin Hayat Bildiği Gibi'den final kararı! Haziran ayında sona erecek
09:33 6 Şubat depremlerinde can kaybı 50 bin 399'a çıktı
09:27 Eski HDP Milletvekili İdris Baluken tutuklu bulunduğu Sincan Cezaevi'nden tahliye edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.04.2023 10:15:18. #1.12#
SON DAKİKA: Samsun'da otomobil gölete daldı! Emekli din görevlisi ve eşinin cesedi göletin dibinde bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement