Samsun'da araç yangını
56 dakika önce
Çarşamba ilçesinde bir kurtarıcı firmasına ait çekicide yangın sonucu hasar oluştu.
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 09:19 Kaynak: AA
Çarşamba ilçesinde bir kurtarıcı firmasına ait çekicide yangın sonucu hasar oluştu.
Sedat Başar idaresindeki 55 ABF 231 plakalı çekiciden Sefalı mevki yakınlarında duman çıkmaya başladı.
Başar ve araçta bulunan Selim
Başar, dumanı fark edince aracı kenara çekip itfaiyeye haber verdi.
Alev alan araca müdahale eden Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye
ekipleri, yangını söndürürken, araç kullanılamaz hale geldi.
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