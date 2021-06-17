Samsun'da aracın sele kapıldığı anlar kamerada - Son Dakika

SAMSUN'da, dün akşam park halindeki aracın, sağanak sonrası meydana gelen sele kapıldığı anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Alaçam ilçesinde, dün aniden başlayan şiddetli yağmurla birlikte akşam saatlerinde bazı mahallelerde sel meydana geldi. Güvenli Mahallesi Fatrat mevkisindeki Yenice Çayı'nın debisi, sağanakla yükseldi. Bu sırada dere kenarında park halindeki araç, sel sularına kapıldı. Can kaybı ve yaralanan olmazken, bu anlar, cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.