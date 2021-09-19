Samsun'da aracında uyuşturucu bulunan şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Samsun'da, aracında uyuşturucu bulunan şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, Samsun'a uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine yürüttükleri çalışmada, Samsun- Ankara yolunun kent girişinde şüphelenilen araç durduruldu.
Araçta yapılan aramada 302,92 gram metamfetamin ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüpheli Ö.E. emniyete götürüldü.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA
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