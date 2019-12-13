Samsun'da araçtan hırsızlık kamerada - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Samsun'da araçtan hırsızlık kamerada - Son Dakika

Samsun'da araçtan hırsızlık kamerada

6 saat önce

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde park halindeki araçtan para çalan şüpheli gözaltına alındı.

Samsun'da araçtan hırsızlık kamerada, System.String[]

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde park halindeki araçtan para çalan şüpheli gözaltına alındı. Olay anı kameralara yansıdı.


Olay, Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Salim Bayrak 55 FF 965 plakalı kamyonetini cuma namazı için geldiği Akşemşettin Camisi yakınında park ederek camiye gitti. Namaz çıkışında aracının yanına geldiğinde kapısının açılmış olduğunu, aracın içerisinde bulunan 350 lira paranın olmadığı fark etti. Polisi arayarak durumu bildirdi. Olay yerine gelen 19 Mayıs İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yapmış oldukları çalışma sonucunda şüphelinin 'kasten adam yaralamak' suçundan aranması olan Şaban K. olduğunu tespit etti. Kimliği tespit edilen şüpheli polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Olay anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.


Olayla ilgili inceleme sürüyor. - SAMSUN

Cumhuriyet Mahallesi, 19 Mayıs, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 06:36 Kaynak: İHA
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