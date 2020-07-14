Samsun'da aranan 24 kişi yakalandı - Son Dakika

Samsun'da yapılan eş zamanlı operasyonlarda 24 kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Bürosu ekipleri, haklarında kesinleşmiş cezaları bulunan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirdi.
İl genelinde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 91 ekip, 246 personel görevlendirilerek 91 adreste arama yapıldı.
Operasyonlarda aranan 24 kişi yakalandı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 10'u tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.