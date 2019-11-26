Son Dakika Haberleri: Samsun'da aranan 27 kişi yakalandı
Son Dakika 3. Sayfa Samsun'da aranan 27 kişi yakalandı - Son Dakika

Samsun'da aranan 27 kişi yakalandı

6 saat önce

Samsun'da çeşitli suçlardan aranan 27 kişi polis tarafından gözaltına alındı.

Samsun'da aranan 27 kişi yakalandı, System.String[]

Samsun'da çeşitli suçlardan aranan 27 kişi polis tarafından gözaltına alındı.


Emniyet Genel Müdürlüğünün koordinesinde ülke genelinde aranan şahısların yakalanmalarına yönelik bu sabah Samsun il genelinde 116 ekip, 332 personelin katılımıyla eş zamanlı operasyon düzenlendi. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Bürosu ekipleri ile ilçe emniyet müdürlüklerinde görevli polisler, 126 adrese baskın düzenledi. Yapılan aramalarda haklarında çeşitli suçlardan hapis cezası ve yakalama kararı bulunan 27 aranan şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. - SAMSUN

Samsun, Sabah, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 02:52 Kaynak: İHA
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