Samsun'da Aranan 28 Kişi Yakalandı
51 dakika önce
Samsun'da düzenlenen operasyonda haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 28 kişi yakalandı.
Samsun'da düzenlenen operasyonda haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 28 kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Bürosu ekipleri, haklarında kesinleşmiş cezaları bulunan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Kent merkezinde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda aralarında "kasten öldürme" suçundan 11 yıl 8 ay 12 gün ile "hırsızlık" suçundan 15 yıl 2 ay hapis cezası bulunan hükümlülerin de bulunduğu 28 kişi yakalandı.
Gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 10:17 Kaynak: AA
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