Son Dakika Haberleri: Samsun'da aranan 30 kişi tutuklandı
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Samsun'da aranan 30 kişi tutuklandı

1 saat önce

Samsun'da polis tarafından aranan şahıslara yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 39 kişiden 30'u tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 9 kişi ise serbest bırakıldı.

Samsun'da aranan 30 kişi tutuklandı, System.String[]

Samsun'da polis tarafından aranan şahıslara yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 39 kişiden 30'u tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 9 kişi ise serbest bırakıldı.


Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünün koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele, Kaçakçık ve Organize Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele, Siber Suçlarla Mücadele, Güvenlik Şube ve Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri ile ilçe emniyet müdürlükleri ekiplerinin katılımıyla önceden tespit edilen 139 adrese yönelik 123 ekip ve 339 personelin katılımı ile bu sabah saat 06.30'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.


Çeşitli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda 7'si narkotik suçlardan olmak üzere haklarında yakalama ve çeşitli hapis cezası bulunan toplam 39 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 39 kişi polisteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Samsun Adliyesine sevk edildi. Adli işlemleri tamamlanan 6'sı uyuşturucu suçundan toplam 30 kişi tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderilirken 9 kişi ise serbest bırakıldı. - SAMSUN

Narkotik, Samsun, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 05:20 Kaynak: İHA
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