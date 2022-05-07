Samsun'da aranan alzaymır hastası akaryakıt istasyonunda bulundu - Son Dakika

Samsun'un Kavak ilçesinde kaybolan 64 yaşındaki alzaymır hastası H.K, evinden yaklaşık 15 kilometre uzaklıkta bir akaryakıt istasyonunda bulundu.

İlçenin Belalan Mahallesi'nde yaşayan H.K'den dün sabah saatlerinde evinden ayrıldıktan sonra haber alamadıklarını belirten ailesi durumu jandarmaya bildirdi.

Jandarma ekipleri, ormanlık alanda ve Samsun- Ankara kara yolu çevresinde yaptıkları arama çalışması sonucunda H.K'yi evinden 15 kilometre uzakta bir akaryakıt istasyonunda buldu.

Sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen H.K, ailesine teslim edildi.