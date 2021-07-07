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Samsun'da aranan bin 259 kişi yakalandı - Son Dakika

Samsun'da aranan bin 259 kişi yakalandı

07.07.2021 16:13
Samsun'da aranan bin 259 kişi yakalandı, System.String[]

Samsun'da yapılan GBT kontrolü sonucunda aranması bulunan bin 259 kişi yakalandı.

Samsun'da yapılan GBT kontrolü sonucunda aranması bulunan bin 259 kişi yakalandı.

Samsun Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Samsun halkının huzur ve güvenliği, kamu düzenin sağlanması, suç ve suçlularla etkin mücadele kapsamında Asayiş Şube Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Güvenlik Şube Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Trafik Denetleme ve Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlükleri tarafından 2021 yılı Haziran ayı içerisinde uygulama ve denetimler gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen uygulamalar sonucunda, Haziran ayı içerisinde toplam 344 bin 798 kişinin GBT kontrolü yapıldı. Yapılan kontroller ve operasyonel çalışmalar sonucu aranması bulunan toplam bin 259 kişi yakalandı. 148 bin 230 adet araç kontrol edildi. 24 bin 514 adet araca işlem yapıldı. 15 aranan araç yakalanarak 546 kişiye trafik eğitimi verildi. Yine yapılan uygulamalar sonucunda ise 27 ruhsatsız tabanca, bin 216 adet çeşitli çaplarda fişek, 22 kurusıkı tabanca, 26 av tüfeği, 7 el telsizi, 96 senet, 1 çek,560 adet kaçak ilaç, 370 adet enjektör, 242 adet kesici alet, 1 kilo 168,17 gram esrar, 5 kilo 338,92 gram sentetik kannabinoid, 18,06 gram kokain, 826,43 gram metamfetamin, bin 191 adet extasy hap, 22 bin 892 adet sentetik ecza (Gerica-Lyrca hap) 95,1 gram skunk, 131 kök kenevir bitkisi, 300 bin dal boş makaron, 277 adet cep telefonu ele geçirildi.

FETÖ/PDY silahlı terör örgütü içerisindeki faaliyetlerinden dolayı 9 şahıs, DEAŞ silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 11 şahıs, PKK/KCK silahlı terör örgütünün propagandasını yapma suçundan 2 şahıs, THKO silahlı terör örgütü propagandasını yapma suçundan 2 şahıs olmak üzere toplam 24 kişi hakkında işlem yapıldı. Güvenlik Şube Müdürlüğü görev alanına giren 21 olayda 20 şahsa işlem yapıldı. Samsun'da Haziran ayı içerisinde 482 bin 167 kişinin HES kodu sorgulaması yapıldı. Karantinayı ihlal eden 4'ü pozitif, 16'sı temaslı durumda bulunan toplam 20 kişi yakalanarak adli ve idari işlem yapıldı. Ekiplerce 4 bin 726 filyasyon (izolasyon) denetimi yapılarak 5 filyasyon ihlali tespit edildi. - SAMSUN

Samsun'da aranan bin 259 kişi yakalandı

Genel Bilgi Tarama, Haziran, Samsun, Terör, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Samsun'da aranan bin 259 kişi yakalandı - Son Dakika


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