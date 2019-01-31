Son Dakika Haberleri: Samsun'da Aranan Bir Kişi Yakalandı

Samsun'da Aranan Bir Kişi Yakalandı

16 dakika önce

Samsun'da, hakkında iki ayrı suçtan kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi, kovalamaca sonucu silah ve uyuşturucuyla yakalandı.

Samsun'da Aranan Bir Kişi Yakalandı, System.String[]
Samsun'da, hakkında iki ayrı suçtan kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi, kovalamaca sonucu silah ve uyuşturucuyla yakalandı.

İlkadım ilçesi Yenidoğan Mahallesi'nde, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Bürosu ekiplerini gören Temel Can Ak, kaçmaya başladı.

Kovalamaca sonucu yakalanan Ak'ın üzerinde arama yapan ekipler, bıçak ile uyuşturucu niteliği bulunan haplar ele geçirdi.

Kimliği hakkında tutarsız beyanlarda bulunan Ak'ın, GBT sorgulamasını yapan ekipler, bu kişinin, Samsun Ağır Ceza Mahkemesince verilen, "kasten öldürme" suçundan 10 yıl, "yağma" suçundan 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğunu belirledi.

Ekipler, zanlının kaçmadan önce yanında bulunduğu otomobilde yaptığı aramada ise ruhsatsız tabanca buldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ak, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 12:54 Kaynak: AA

Yenidoğan Mahallesi, Samsun, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Gözü Dönmüş Sevgilinin, Kız Arkadaşını 7 Kurşunla Öldürüp Başına Sıkarak İntihar Ettiği Anlar Kamerada Çocukların Uçan Tekmeli ve Yumruklu Kavgası Kamerada!

Kuyumcudan Altın Çalan Genç Kadın, Yakayı Ele Verdi 3 bin 500 TL'yi Aşan Cep Telefonu Kredilerinde 12 Ay Vade Nisan Sonuna Kadar Devam Edecek
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.1.2019 13:10:51. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Samsun'da Aranan Bir Kişi Yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]