Samsun'da Aranan Bir Kişi Yakalandı

Samsun'da, hakkında iki ayrı suçtan kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi, kovalamaca sonucu silah ve uyuşturucuyla yakalandı.

Samsun'da, hakkında iki ayrı suçtan kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi, kovalamaca sonucu silah ve uyuşturucuyla yakalandı.



İlkadım ilçesi Yenidoğan Mahallesi'nde, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Bürosu ekiplerini gören Temel Can Ak, kaçmaya başladı.



Kovalamaca sonucu yakalanan Ak'ın üzerinde arama yapan ekipler, bıçak ile uyuşturucu niteliği bulunan haplar ele geçirdi.



Kimliği hakkında tutarsız beyanlarda bulunan Ak'ın, GBT sorgulamasını yapan ekipler, bu kişinin, Samsun Ağır Ceza Mahkemesince verilen, "kasten öldürme" suçundan 10 yıl, "yağma" suçundan 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğunu belirledi.



Ekipler, zanlının kaçmadan önce yanında bulunduğu otomobilde yaptığı aramada ise ruhsatsız tabanca buldu.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ak, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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