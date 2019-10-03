Son Dakika Haberleri: Samsun'da aranan FETÖ firarisi Kahramanmaraş'ta yakalandı
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Samsun'da aranan FETÖ firarisi Kahramanmaraş'ta yakalandı

52 dakika önce

Samsun'daki bir soruşturma kapsamında aranan FETÖ/PDY şüphelisi, Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde yakalandı.

Samsun'da aranan FETÖ firarisi Kahramanmaraş'ta yakalandı, System.String[]

Samsun'daki bir soruşturma kapsamında aranan FETÖ/PDY şüphelisi, Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Samsun'daki soruşturma kapsamında hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "Terörizmin finansmanın önlenmesi hakkındaki kanuna muhalefet" suçlarından yakalama kararı bulunan S.B'nin Güneşli Mahallesi İnönü Caddesi'ndeki bir iş yerinde olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Polis, belirlenen adrese düzenlenen operasyonda şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, tutuklandı.

Kahramanmaraş, Elbistan, Samsun, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 02:28 Kaynak: AA
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