Samsun'da cezaevi firarisi fındık bahçesinde yakalandı - Son Dakika
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Samsun'da cezaevi firarisi fındık bahçesinde yakalandı

29.07.2022 09:19
Samsun'da cezaevi firarisi fındık bahçesinde yakalandı

Samsun'da aranan firari hükümlü, kaçmaya çalışırken fındık bahçesinde yakalandı.

Samsun'da aranan firari hükümlü, kaçmaya çalışırken fındık bahçesinde yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

"Cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan aranan ve hakkında 18 yıl 26 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.E'nin (29) Çarşamba ilçesi Karakaya Mahallesi'ndeki ikametine geldiği tespit edildi.

Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekipleri, takibe aldıkları hükümlüyü kaçmaya çalışırken fındık bahçesinde yakaladı.

İşlemlerinin ardından adliyeye gönderilen hükümlü cezaevine teslim edildi.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Jandarma, Samsun, JASAT, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Samsun'da cezaevi firarisi fındık bahçesinde yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Samsun'da cezaevi firarisi fındık bahçesinde yakalandı - Son Dakika
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