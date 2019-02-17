Samsun'da Aranan Hükümlü ve Cezaevi Firarisi Yakalandı
31 dakika önce
Samsun'da cinayet suçundan 22 yıl hapis cezası bulunan hükümlü ile cezaevinden firar eden kişi yakalandı.
Samsun
'da cinayet suçundan 22 yıl hapis cezası bulunan hükümlü ile cezaevinden firar eden kişi yakalandı.
Samsun Jandarma
Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Çarşamba
Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı istihbari çalışma sonucu cinayet suçundan hakkında 22 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.D. (57), Kızılot
Mahallesi'nde gözaltına alındı.
Adliyeye sevk edilen F.D, adliyedeki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi. Ordu
'da cezaevinden firar eden ve 2 ayrı cinayet suçundan yargılanan M.M. (46) de Sığırtmaç Mahallesi'nde bir eve düzenlenen operasyonla yakalandı.
Gözaltına alınan M.M, Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.
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Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 02:04 Kaynak: AA
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