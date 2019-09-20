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Samsun'da aranan şahıslara operasyon: 39 gözaltı

32 dakika önce

Samsun'da polis tarafından aranan şahıslara yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 39 kişi gözaltına alındı.

Samsun'da aranan şahıslara operasyon: 39 gözaltı, System.String[]

Samsun'da polis tarafından aranan şahıslara yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 39 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünün koordinesinde. Narkotik Suçlarla Mücadele, Kaçakçık ve Organize Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele, Siber Suçlarla Mücadele, Güvenlik Şube Müdürlüğü ve Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri ile ilçe emniyet müdürlükleri ekiplerinin katılımıyla önceden tespit edilen 139 adrese yönelik 123 ekip ve 339 personelin katılımı ile bu sabah saat 06.30'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.


Çeşitli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda 7'si narkotik suçlardan olmak üzere haklarında yakalama ve çeşitli hapis cezası bulunan toplam 39 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 39 kişi polisteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

Samsun, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 11:38 Kaynak: İHA
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