Samsun'da aranan terör örgütü DEAŞ şüphelisi yakalandı - Son Dakika

Teknik ve fiziki takibin ardından Canik ilçesinde olduğu belirlenen şüphelinin bulunduğu adrese operasyon düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Samsun Ağır Ceza Mahkemesince verilen karar doğrultusunda aranan Suriye uyruklu C.E'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Samsun 'da düzenlenen operasyonda, hakkında yakalama kararı bulunan terör örgütü DEAŞ şüphelisi gözaltına alındı.

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