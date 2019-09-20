Samsun'da aranan zanlılara yönelik operasyon

Samsun'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, haklarında yakalama kararı bulunan 39 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünün koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele, Siber Suçlarla Mücadele, Güvenlik ve Çocuk Şubesi ekipleri ile ilçe emniyet müdürlüklerince belirlenen 139 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Önceden tespit edilen adreslere 123 ekip ve 339 personelin katılımıyla gerçekleştirilen operasyonda, 39 şüpheli yakalandı.

Zanlılar, işlemleri için emniyete götürüldü.