Son Dakika Haberleri: Samsun'da aranan zanlılara yönelik operasyon
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Samsun'da aranan zanlılara yönelik operasyon

25 dakika önce

Samsun'da aranan zanlılara yönelik eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 39 kişiden 30'u tutuklandı.

Samsun'da aranan zanlılara yönelik operasyon, System.String[]

Samsun'da aranan zanlılara yönelik eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 39 kişiden 30'u tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünün koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele, Siber Suçlarla Mücadele, Güvenlik ve Çocuk Şubesi ekipleri ile ilçe emniyet müdürlüklerince, belirlenen 139 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Önceden tespit edilen adreslere 123 ekip ve 339 personelin katılımıyla gerçekleştirilen operasyonda 39 şüpheli yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 30'u tutuklandı, diğerleri ise serbest bırakıldı.

Emniyet Müdürlüğü, Samsun, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 04:16 Kaynak: AA
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