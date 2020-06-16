Samsun'da aranan zanlılara yönelik operasyon: 33 gözaltı - Son Dakika

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünün koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele, Siber Suçlarla Mücadele ve Güvenlik Şubesi ekipleri ile ilçe emniyet müdürlüklerince belirlenen 117 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Türkiye'de haziran ayının ilk 15 gününde en çok haber konusu olan ünlü isimler belli oldu