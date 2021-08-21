Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ve jandarma ekipleri, Mustafa K'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Alınan bilgiye göre, Kovalı Mahallesi'nde aralarındaki husumet nedeniyle birinin soyadını değiştirdiği iki kardeş arasında, arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı.

Samsun 'un Vezirköprü ilçesinde, arazi anlaşmazlığı nedeniyle iki kardeş arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi yaşamını yitirdi.

Son Dakika › Güncel › Samsun'da arazi anlaşmazlığı nedeniyle kardeşler arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi öldü - Son Dakika

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