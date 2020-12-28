Samsun'da arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartıştığı ağabeyi tarafından darbedilen kişi hastanede öldü - Son Dakika

Alınan bilgiye göre, 24 Aralık 'ta Müstecep Mahallesi'nde arazi anlaşmazlığı yüzünden Y.D. ile kardeşi V.D. arasında tartışma çıktı.

Asgari ücretle birlikte işsizlik, yaşlılık ve engelli maaşına da zam geldi

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