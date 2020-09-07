Samsun'da arazi anlaşmazlığında kan döküldü - Son Dakika

Samsun'da arazi anlaşmazlığı yüzünden tüfekle ateş açılması sonucu bir kişi yaralandı.

Olay, Samsun'un Çarşamba ilçesinin Akçatarla Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.K.(64), aralarındaki arazi anlaşmazlığı meselesinden dolayı tartıştığı B.K.'ye (32) tüfekle ateş ederek kolundan yaraladı. Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırılan B.K. tedavi altına alındı.

Jandarma tarafından gözaltına alınan M.K. çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN