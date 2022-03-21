Samsun'da arazi anlaşmazlığından çıkan kavgada 1 kişi öldü - Son Dakika
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Samsun'da arazi anlaşmazlığından çıkan kavgada 1 kişi öldü

21.03.2022 18:28
Samsun'da arazi anlaşmazlığından çıkan kavgada 1 kişi öldü

Samsun'un Çarşamba ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Turgutlu Mahallesi'nde M.B. (38) ile Ahmet C. (52) arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine M.B. tabancayla Ahmet C'ye ateş etti.

İhbar üzerine mahalleye sevk edilen jandarma ile sağlık ekipleri, Ahmet C'nin hayatını kaybettiği belirledi.

Zanlı M.B. jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

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Jandarma, Çarşamba, Samsun, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Samsun'da arazi anlaşmazlığından çıkan kavgada 1 kişi öldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Samsun'da arazi anlaşmazlığından çıkan kavgada 1 kişi öldü - Son Dakika
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