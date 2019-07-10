Son Dakika Haberleri: Samsun'da arazi toplulaştırma kararı
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Samsun'da arazi toplulaştırma kararı

1 saat önce

Samsun'un Ondokuzmayıs ve Bafra ilçelerindeki 4 mahallede arazi toplulaştırması yapılmasına karar verildi.

Samsun'da arazi toplulaştırma kararı, System.String[]
Cumhurbaşkanı, Samsun, Bafra, Ekonomi
Samsun'un Ondokuzmayıs ve Bafra ilçelerindeki 4 mahallede arazi toplulaştırması yapılmasına karar verildi.
Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, Samsun'un Ondokuzmayıs ilçesinde Yenimahalle, Bahçelievler ve Çamlıca mahalleleri ile Bafra ilçesindeki Üçpınar Mahallesi'nde Devlet Su İşleri 7'nci Bölge Müdürlüğü tarafından arazi toplulaştırması ve tarla içi geliştirme hizmetleri yapılacak.
Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 08:32 Kaynak: AA
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