Samsun'da arazi toplulaştırma kararı
1 saat önce
Samsun'un Ondokuzmayıs ve Bafra ilçelerindeki 4 mahallede arazi toplulaştırması yapılmasına karar verildi.
Samsun Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 08:32 Kaynak: AA
'un Ondokuzmayıs ve Bafra
ilçelerindeki 4 mahallede arazi toplulaştırması yapılmasına karar verildi.
Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı
Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, Samsun'un Ondokuzmayıs ilçesinde Yenimahalle
, Bahçelievler
ve Çamlıca
mahalleleri ile Bafra ilçesindeki Üçpınar
Mahallesi'nde Devlet Su İşleri
7'nci Bölge Müdürlüğü tarafından arazi toplulaştırması ve tarla içi geliştirme hizmetleri yapılacak.
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