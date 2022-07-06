Olay, Samsun'un Ayvacık ilçesinin Meşelidüz Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri ve Ayvacık İlçe Jandarma komutanlığı ekipleri, kenevir bitkisi ettiği bilgi edinilen 26 yaşındaki G.A.'yı takibe aldı. Jandarma ekipleri arazide ekili 85 kök kenevir bitkisi ele geçirirken olayla ilgili G.A.yı gözaltına aldı. Jandarmadaki sorgusunun ardından Çarşamba Adliyesine sevk edilen G.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Samsun'da arazide ekili 85 kök kenevir bitkisi gele geçirildi: 1 kişi tutuklandı - Son Dakika

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