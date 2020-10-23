Samsun'da 'ari işletme' sayısı artıyor

Samsun'da "Ari İşletme Sertifikası" verilen süt sığırı işletme sayısı 4 oldu.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından, Türkiye'de görülen sığır tüberkülozu ve sığır brucellozu hastalıkları ile etkin mücadele edilebilmesi, sürdürülebilir hayvancılığın sağlanması ve halk sağlığının korunması amacıyla "Hastalıktan Ari İşletmelerin Desteklenmesi Projesi" uygulanıyor. Proje, hayvan sağlığı yanında, kaliteli ve sağlıklı süt üretilmesi ile ülkemiz süt sektörünün Avrupa Birliği'ne süt ve süt ürünleri ihracatı yapabilmesinin temelini teşkil ediyor.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Samsun Valiliği İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, "Bildiğimiz gibi; hayvanları kayıt altına alınmış, asgari teknik sağlık ve hijyenik şartları sağlanmış, tüberküloz ve brucelloz ile mücadele yönetmelikleri gereğince laboratuvar kontrolleri sonucu bu hastalıkları taşımadıkları belirlenen hayvancılık işletmelerine hastalıktan ari işletmeler denilmektedir. Tarımsal desteklemelere ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı ve Hayvancılık Desteklemeleri Hakkında Uygulama Esasları Tebliği gereğince Ari İşletme Sertifikası alan süt sığırı işletmelerinde bulunan tüm sığırlara 2019 yılı için hayvan başına 450 TL destekleme ödemesi ve ilave olarak onaylı süt çiftliklerine ise, hayvan başına 100 TL destekleme ödemesi yapılmaktadır. 2020 yılı için destekleme miktarları ise henüz yayınlanmamıştır. Bu kapsamda ilimizde, Ari İşletme Sertifikası almış olan Bafra, Atakum ve Çarşamba ilçelerimizde 3 adet işletme bulunmakta olup Çarşamba ilçesi Taşdemir Mahallesi'nde hayvancılık faaliyetinde bulunan 300 baş kapasiteli Oktay Yılmaz'a ait işletmenin de sertifika almaya hak kazanmasıyla ilimizde Ari İşletme Sertifikası verilen işletme adedi 4 olmuştur. Amacımız ilimizde süt hayvancılığı yapan tüm işletmelerimizi ari işletme statüsüne almaktır" dedi. - SAMSUN