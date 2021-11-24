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Arıcılık ekonomisine Büyükşehir desteği - Son Dakika

Arıcılık ekonomisine Büyükşehir desteği

24.11.2021 13:34
Arıcılık ekonomisine Büyükşehir desteği

Tarım ve hayvancılık sektörlerine yönelik geliştirdiği projelerle üreticinin yanında olan Samsun Büyükşehir Belediyesi, fide ve fidan dağıtımından, tohum ve yem bitkisi desteğine, ürün toplama merkezlerinden ihracata kadar her alanda desteklerini sürdürüyor.

Tarım ve hayvancılık sektörlerine yönelik geliştirdiği projelerle üreticinin yanında olan Samsun Büyükşehir Belediyesi, fide ve fidan dağıtımından, tohum ve yem bitkisi desteğine, ürün toplama merkezlerinden ihracata kadar her alanda desteklerini sürdürüyor.

KENDİ ANA ARINI KENDİN YETİŞTİR

Bu kapsamda yapılan projelerden biri de arıcılık sektörü ile ilgili oldu. Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan 'Kendi Ana Arını Kendin Yetiştir' projesi ile önemli bir başarıya imza atıldı. Proje öncesinde 332 arıcıya toplam 1000 ana arı desteği verildi. Proje ile damızlık özelliklere sahip bu ana arılardan önümüzdeki sezon ana arı üretiminin yapılacağı belirtildi. Konuyla ilgili bastırılan kitap ve broşürlerle de üreticiler detaylı bir şekilde bilgilendirilerek üretimin artırılması hedefleniyor.

ARICILIKTA SAMSUN ÜRETİM MERKEZİ OLACAK

Samsun'da 79 bin kovanda 950 ton bal üretimi yapıldığını söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, tarım ve hayvancılık sektörlerine yeni bir ivme kazandırdıklarını belirterek, "Büyükşehir Belediyemiz kent ve bölgemiz için son derece önemli olan yeni bir çalışmayı daha başlattı. Damızlık ana arı dağıtımı sonrasında inşallah arıcılık sektöründe kendi ana arısını kendi yetiştirerek yıllık 40 bin adet olan ana arı ihtiyacının önemli bir kısmı da arıcımızın kendisi tarafından yetiştirilerek verimlilik artışına katkı sağlanacaktır. İlimizde arıcılığın gelişimi için eğitim çalışmaları sonrası 332 arıcımıza lojistik destek sağlamıştık. 'Kendi Ana Arını Kendin Yetiştir' çalışması ile sektöre bambaşka bir boyut kazandırıyoruz. Şöyle ki çalışmamız kapsamında verilecek eğitim ve sonrasındaki kitap ile ana arı üretimine katkıda bulunarak arı yetiştiriciliğini yaygınlaştırıp, ilimizde ana arıda kendi kendine yetecek bir il olma yolunda ilerlemeye devam edeceğiz. Hedefimiz ana arıda kendi ihtiyacını karşılama oranını artıran bir il olmaktır. Elbette ki en önemlisi de sağlıklı ve kaliteli ana arı üretiminin yaygınlaşması ile verimliliği artırmaktır" dedi.

Arıcılık ekonomisine Büyükşehir desteği
Arıcılık ekonomisine Büyükşehir desteği
Arıcılık ekonomisine Büyükşehir desteği
Arıcılık ekonomisine Büyükşehir desteği
Arıcılık ekonomisine Büyükşehir desteği

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Samsun, Tarım, Toplum, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Arıcılık ekonomisine Büyükşehir desteği - Son Dakika


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