Samsun'da arkadaşını bıçakla yaralayıp köpeğini öldüren zanlı tutuklandı - Son Dakika

Daha sonra H.Y'yi de bıçakla yaralayan F.C, olay yerinden kaçtı.

Son Dakika: 4 lise türü 5 Ekim Pazartesi'den itibaren yüz yüze eğitime başlayacak

Fahriye Evcen bahçesinde yeni pozlar verdi, en çok konuşulan şey ise gömleğinde unuttuğu etiket oldu