Samsun'da arkadaşları ile çıktığı av sırasında vurulan kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Samsun'da arkadaşları ile çıktığı av sırasında vurulan kişi hayatını kaybetti

Samsun'un Çarşamba ilçesinde ava çıkan bir kişi, arkadaşının tüfeğinden çıkan saçmaların vücuduna isabet etmesi sonucu hayatını kaybetti.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde ava çıkan bir kişi, arkadaşının tüfeğinden çıkan saçmaların vücuduna isabet etmesi sonucu hayatını kaybetti. Alınan bilgilere göre, Yalçın Aydın (51) Cayvar Mahallesi Üçköprü mevkisinde arkadaşları M.S. ve G.E. ile ava çıktı. Av sırasında M.S'nin tüfeğinden çıkan saçmalar kazara Aydın'ın vücuduna isabet etti. Ağır yaralanan Aydın, olay yerinde hayatını kaybetti. Durumun sağlık ekiplerine bildirilmesi üzerine Yalçın Aydın'ın cenazesi Çarşamba Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. M.S. ve G.E, jandarma tarafından gözaltına alındı.

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