Son Dakika Haberleri: Samsun'da Arkeolojik Vadi'de yürüyüşe çıkan kişinin cesedi bulundu
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Samsun'da Arkeolojik Vadi'de yürüyüşe çıkan kişinin cesedi bulundu

1 saat önce

Samsun'da yürüyüşe çıktığı Tekkeköy Mağaraları Arkeolojik Vadisi'nde kaybolan kişinin, arama çalışmalarının 10. gününde cesedine ulaşıldı.

Samsun'da Arkeolojik Vadi'de yürüyüşe çıkan kişinin cesedi bulundu, System.String[]
Samsun'da yürüyüşe çıktığı Tekkeköy Mağaraları Arkeolojik Vadisi'nde kaybolan kişinin, arama çalışmalarının 10. gününde cesedine ulaşıldı.
Tekkeköy ilçesindeki arkeolojik vadide 11 gün önce yürüyüşe çıkan ve geri dönmemesi üzerine ailesince kayıp ihbarında bulunulan 58 yaşındaki Kutsi Akıcı'yı arama çalışmaları tamamlandı.
Tekkeköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karaperçin Deresi mevkisindeki gölette Akıcı'nın cesedini buldu.
Savcının incelemesinin ardından Akıcı'nın cesedi otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Tekkeköy, Samsun, Kutsi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 10:17 Kaynak: AA
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