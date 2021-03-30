Karantina tedbirlerini ihlal eden 14 şahıs hakkında işlem yapıldı - Son Dakika

Karantina tedbirlerini ihlal eden 14 şahıs hakkında işlem yapıldı

30.03.2021 12:55
Karantina tedbirlerini ihlal eden 14 şahıs hakkında işlem yapıldı, System.String[]

Samsun'da bir gün içinde 43 bin 20 kişinin HES kodu sorgulandı, karantina tedbirlerini ihlal eden 14 şahıs hakkında işlem yapıldı.

Samsun'da bir gün içinde 43 bin 20 kişinin HES kodu sorgulandı, karantina tedbirlerini ihlal eden 14 şahıs hakkında işlem yapıldı.

29 Mart Pazartesi saat 08.00 ile 30 Mart Salı günü saat 08.00 arasında İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik, Asayiş, Trafik Birimleri, Merkez İlçe Emniyet Müdürlüklerine bağlı unsurlar ve Samsun'a takviye olarak gönderilen Emniyet Genel Müdürlüğü Takviye Kuvvet personeli ile birlikte uygulamalar yapıldı. Yapılan şok uygulamalarda 43 bin 20 şahsın HES kodu sorgulaması yapıldı. HES sorgusuna göre karantina tedbirini ihlal eden 14 şahıs hakkında tutanak tutuldu.

Denetimlerde; 10 şahsa Kovid-19 kapsamında idari işlem yapılarak 12 bin 300 TL para cezası uygulandı, 17 şahsa sokağa çıkma yasağı ihlalinden 34 bin TL para cezası yazıldı, 23 bin 857 şahsın GBT sorgusu yapıldı, 47 aranan şahıs tespit edildi, 33 şahsa idari işlem yapılarak 13 bin 666 TL para cezası uygulandı, 2 bin 309 araç kontrol edildi, 12 araca cezai işlem yapılarak 5 bin 640 TL para cezası uygulandı, 215 iş yeri kontrol edildi, 1 adet tabanca, 5 adet mermi, 15 adet kesici/delici alet, 254 adet ecstacy-0,64 gr kannabionid-59,20 gr metamfetamin-13,88 gr esrar-131 adet sentetik ecza hap ele geçirildi, trafik yönünden 2 bin 130 araç ve sürücü kontrol edildi, 600 araç ve sürücüye 225 bin 968 TL cezai işlem uygulandı, 25 araç da trafikten men edildi. - SAMSUN

Karantina tedbirlerini ihlal eden 14 şahıs hakkında işlem yapıldı

Emniyet Müdürlüğü, Para Cezası, Asayiş, Samsun, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Karantina tedbirlerini ihlal eden 14 şahıs hakkında işlem yapıldı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Letonya maçı öncesi Burak Yılmaz'dan kötü haber Letonya maçı öncesi Burak Yılmaz'dan kötü haber İlk ifadesinde İlk ifadesinde "Pudra şekeri çektim" diyen Kürşat Ayvatoğlu, videonun tamamı izletilince kokain içtiğini hatırladı Zorya'da kiralık olarak oynayan Fenerbahçeli Allahyar, üst üste 3. kez en iyi futbolcu seçilerek dikkatleri üzerine çekti Zorya'da kiralık olarak oynayan Fenerbahçeli Allahyar, üst üste 3. kez en iyi futbolcu seçilerek dikkatleri üzerine çekti Yufkacı Muammer, kendisine kaçan eltilerle market alışverişine çıktı! İşte o anların görüntüsü Yufkacı Muammer, kendisine kaçan eltilerle market alışverişine çıktı! İşte o anların görüntüsü Yeşilçam oyuncusu Nilüfer Aydan'a 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan 11 ay 20 gün hapis cezası verildi Yeşilçam oyuncusu Nilüfer Aydan'a 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan 11 ay 20 gün hapis cezası verildi Kürşat Ayvatoğlu'nun aylık kazancının 30 bin liradan fazla olduğu ortaya çıktı Kürşat Ayvatoğlu'nun aylık kazancının 30 bin liradan fazla olduğu ortaya çıktı Biri 17, diğer 19 yaşında! İki kız kardeş 4 yıl arayla sırra kadem bastı Biri 17, diğer 19 yaşında! İki kız kardeş 4 yıl arayla sırra kadem bastı DAEŞ yeniden hortladı! Afrika'daki stratejik kenti ele geçirdiler, sokaklar cansız bedenlerle dolup taşıyor DAEŞ yeniden hortladı! Afrika'daki stratejik kenti ele geçirdiler, sokaklar cansız bedenlerle dolup taşıyor
Facebook ve Google, interneti hızlandırmak için deniz altı kablo yatırımı yapacak Facebook ve Google, interneti hızlandırmak için deniz altı kablo yatırımı yapacak         
13:49
Sıkı bir diyete giren İclal Aydın, 3 ayda iğne ipliğe döndü Sıkı bir diyete giren İclal Aydın, 3 ayda iğne ipliğe döndü         
13:38
Risk haritasındaki tek mavi il! Şırnak İl Sağlık Müdürü başarılarının sırrını anlattı Risk haritasındaki tek mavi il! Şırnak İl Sağlık Müdürü başarılarının sırrını anlattı         
13:28
Merkez Bankası 1 Nisan'da yatırımcılara net mesaj verecek Merkez Bankası 1 Nisan'da yatırımcılara net mesaj verecek         
13:17
İşte hem cumartesi hem de pazar günü kısıtlamaya dahil olacak 58 il İşte hem cumartesi hem de pazar günü kısıtlamaya dahil olacak 58 il         
12:26
Eltisiyle aynı adama kaçan Hamide Duran, Zeynep Ergül'e benzerliğiyle gündem oldu Eltisiyle aynı adama kaçan Hamide Duran, Zeynep Ergül'e benzerliğiyle gündem oldu         
12:15
Sebze fidesi yetiştirmek için kiraya çıkıp, evini seraya dönüştürdü! Bu yıl 300 bin lira kazanacak Sebze fidesi yetiştirmek için kiraya çıkıp, evini seraya dönüştürdü! Bu yıl 300 bin lira kazanacak         
11:55
Bakan Varank: Türkiye, grafeni seri üretebilen 10 ülkeden biri konumuna geliyor Bakan Varank: Türkiye, grafeni seri üretebilen 10 ülkeden biri konumuna geliyor         
11:17
84 yıllık Volkswagen 'Voltswagen' oluyor 84 yıllık Volkswagen 'Voltswagen' oluyor         
10:57
Kansere yakalanan oyuncu Arif Güloğlu'ndan beklenen açıklama geldi: Desteğinizle hızla atlatacağım Kansere yakalanan oyuncu Arif Güloğlu'ndan beklenen açıklama geldi: Desteğinizle hızla atlatacağım         
10:43
Cinsel istismar mağduru lise öğrencisi mahkemeden gelen kararla yıkıldı Cinsel istismar mağduru lise öğrencisi mahkemeden gelen kararla yıkıldı         
10:39
Abdulkadir Selvi: Kürşat Ayvatoğlu olayından en çok Cumhurbaşkanı Erdoğan rahatsız Abdulkadir Selvi: Kürşat Ayvatoğlu olayından en çok Cumhurbaşkanı Erdoğan rahatsız         
10:28
Devlet arazisinde uyuşturucu yetiştiren 4 kişi fotokapana yakalandı Devlet arazisinde uyuşturucu yetiştiren 4 kişi fotokapana yakalandı         
09:59
Hırsızlıkla suçlanan 21 yıllık polis memuru, intihar etti! Olay olan gözlük, çay ocağından çıktı Hırsızlıkla suçlanan 21 yıllık polis memuru, intihar etti! Olay olan gözlük, çay ocağından çıktı         
09:56
Risk haritasında kırmızıya boyanan ilde halı saha, internet kafe ve hamamlar Valilik kararıyla yeniden açılıyor Risk haritasında kırmızıya boyanan ilde halı saha, internet kafe ve hamamlar Valilik kararıyla yeniden açılıyor         
09:34
Merve Boluğur'un bedava tatil için otelcilere mesaj attığı ortaya çıktı Merve Boluğur'un bedava tatil için otelcilere mesaj attığı ortaya çıktı         
17:40
Fırat Kaya'nın acımasızca dövdüğü işitme engelli gencin darp videosunu çeken kişi açığa alındı Fırat Kaya'nın acımasızca dövdüğü işitme engelli gencin darp videosunu çeken kişi açığa alındı         
16:15
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.03.2021 14:03:20. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Karantina tedbirlerini ihlal eden 14 şahıs hakkında işlem yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei